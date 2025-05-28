Действие особого противопожарного режима могут продлить в Тюменской области до 26 июня

Власти Тюменской области рассматривают возможность продлить действие особого противопожарного режима до 26 июня. В это время будет действовать запрет на посещение лесов, сжигание мусора и сухой растительности из-за риска пожаров. Об этом сообщил nashgorod.ru со ссылкой на проект постановления, опубликованный на сайте регионального правительства.
По данным документа, нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафами: гражданам придется заплатить от 15 до 60 тысяч рублей, должностным и юридическим лицам — от 30 тысяч до двух миллионов рублей.
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