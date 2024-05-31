Деятельность иностранной НПО Dekoder — gGmbH признали нежелательной
Генпрокуратура внесла НПО Dekoder — gGmbH в список нежелательных организаций
Деятельность учрежденной в Германии организации Dekoder — gGmbH* является нежелательной на территории России. Об этом сообщила Генпрокуратура.
В ведомстве объяснили, что Dekoder — gGmbH* создала сайт, где публикуются статьи с бездоказательными обвинениями в адрес российских властей и проводимой в стране политики. Партнерами информационного ресурса стали источники, которые уже включены в реестр иноагентов и нежелательных организаций.
В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что Dekoder — gGmbH* размещала материалы, которые противоречат здравому смыслу и обвиняют руководство в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии».
Ранее ведомство признало нежелательной международную организацию Freedom House*. По данным Генпрокуратуры, она продвигала политику недружественных стран и занималась дискредитацией ВС России.
*Dekoder — gGmbH и Freedom House признаны нежелательными организациями на территории России.