Деятельность иностранной НПО Dekoder — gGmbH признали нежелательной

Генпрокуратура внесла НПО Dekoder — gGmbH в список нежелательных организаций

Фото: РИА «Новости»

Деятельность учрежденной в Германии организации Dekoder — gGmbH* является нежелательной на территории России. Об этом сообщила Генпрокуратура.

В ведомстве объяснили, что Dekoder — gGmbH* создала сайт, где публикуются статьи с бездоказательными обвинениями в адрес российских властей и проводимой в стране политики. Партнерами информационного ресурса стали источники, которые уже включены в реестр иноагентов и нежелательных организаций.

В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что Dekoder — gGmbH* размещала материалы, которые противоречат здравому смыслу и обвиняют руководство в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии».

Ранее ведомство признало нежелательной международную организацию Freedom House*. По данным Генпрокуратуры, она продвигала политику недружественных стран и занималась дискредитацией ВС России.

*Dekoder — gGmbH и Freedom House признаны нежелательными организациями на территории России.

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