Деятельность учрежденной в Германии организации Dekoder — gGmbH* является нежелательной на территории России. Об этом сообщила Генпрокуратура .

В ведомстве объяснили, что Dekoder — gGmbH* создала сайт, где публикуются статьи с бездоказательными обвинениями в адрес российских властей и проводимой в стране политики. Партнерами информационного ресурса стали источники, которые уже включены в реестр иноагентов и нежелательных организаций.

В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что Dekoder — gGmbH* размещала материалы, которые противоречат здравому смыслу и обвиняют руководство в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии».

Ранее ведомство признало нежелательной международную организацию Freedom House*. По данным Генпрокуратуры, она продвигала политику недружественных стран и занималась дискредитацией ВС России.