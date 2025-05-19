DDX Fitness: почти 50% россиян выбирают зарядку и кофе для бодрости по утрам

Многие люди сталкиваются с проблемой снижения работоспособности в течение дня. Компания DDX Fitness решила выяснить, как россияне поддерживают активность в повседневной жизни. Результаты исследования опубликовал Life.ru .

Самым популярным способом «включения» по утрам стала физическая активность: 26% опрошенных предпочитают зарядку или упражнения. Кофе и крепкий чай выбирают 26% респондентов. Контрастный душ и музыка с танцами делят третье место (по 19%), а 11% участников признались, что просто выходят на короткую прогулку.

Как пояснила тренер Алена Аверьянова, зарядка активирует симпато-адреналовую систему — внутренний механизм включения. Даже простые упражнения после сна помогают «разбудить» не только мышцы, но и мозг. А если добавить сюда контрастный душ или дыхательную практику — бодрость обеспечена минимум на полдня.