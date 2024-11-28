DDX Fitness и ОРТЕКА: лишь 3% россиянок носят обувь на каблуках каждый день

Аналитики сети фитнес-клубов DDX Fitness и ортопедических салонов ОРТЕКА провели опрос среди россиянок, чтобы узнать их отношение к обуви на каблуках. Результаты исследования опубликовал Life .

Так, 66% респонденток заявили, что используют данный элемент гардероба только в особых случаях. Еще 17% вообще не носят подобную обувь. А вот 8% участниц надевают каблуки несколько раз в неделю, лишь 3% — каждый день.

По данным экспертов, 37% выбирают соответствующий вариант, чтобы почувствовать себя сексуальными. Ощущают уверенность в такой обуви 21% опрошенных. Для 6% обувь на каблуках — часть привычного стиля.