DDX Fitness: для тренировок россияне чаще всего выбирают танцевальную музыку

На первом месте среди музыкальных предпочтений россиян для тренировок оказалась танцевальная музыка. Ее любят включать 67% соотечественников, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования MTC Музыка и DDX Fitness.

Далее следует поп-музыка, хип-хоп, техно, подкасты, рок, рэп. При этом больше всего людей во время тренировок раздражает именно хеви-метал. Для 51% опрошенных достаточно той музыки, которая играет в фитнес-клубе.

Отмечается, что большинство опрошенных, кто слушает музыку во время тренировок, пользуются беспроводными наушниками.