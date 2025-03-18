DDX Fitness: 35% россиян предпочитают шоколад в качестве «вредной» еды

Федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness провела исследование, выявив предпочтения россиян во «вредной» пище. На первом месте оказались сладости, такие как шоколад, торты и мороженое, которые выбрали 35% опрошенных, написали «Известия» .

Второе место заняла быстрая еда — бургеры и картофель фри (20,5%). Азиатская кухня, включающая роллы и воки, оказалась третьей по популярности с 16% голосов. Пицце отдали предпочтение 11% респондентов, а домашней жареной картошке и пельменям — 10%.

Интересно, что треть опрошенных (34,3%) устраивают себе читмилы — запланированные приемы пищи, позволяющие насладиться любимой, но не самой полезной едой. Примерно 30% делают это еженедельно, считая это наградой за старания и соблюдение диеты. Почти 19% признались, что едят такую пищу почти ежедневно, но утверждают, что контролируют размеры порций.