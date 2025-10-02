Даже Форрест Гамп позавидовал бы: ему за бег не дарили путевку в Сочи. А у вас есть все шансы!

Уже 4 октября в центре Арбата у Дома Книги пройдет «Разбег на 360» — игровой забег на 360 метров. Это возможность проверить свои силы и побороться за серьезные призы.

Генеральный партнер акции — многофункциональная группа компаний Mantera, управляющая крупными курортами и туристическими объектами в России.

Победителя ждут:

▪ кубок Победителя Разбега 360.ru

▪ сертификат на проживание в «Сочи Парк Отеле» на 2 ночи для семьи до 2 человек

▪ годовой абонемент в «Сочи Парк»

Успейте подать заявку. Подробности и регистрация — тут.

