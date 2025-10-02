Даже Форрест Гамп позавидовал бы: ему за бег не дарили путевку в Сочи. А у вас есть все шансы!
Уже 4 октября в центре Арбата у Дома Книги пройдет «Разбег на 360» — игровой забег на 360 метров. Это возможность проверить свои силы и побороться за серьезные призы.
Генеральный партнер акции — многофункциональная группа компаний Mantera, управляющая крупными курортами и туристическими объектами в России.
Победителя ждут:
▪ кубок Победителя Разбега 360.ru
▪ сертификат на проживание в «Сочи Парк Отеле» на 2 ночи для семьи до 2 человек
▪ годовой абонемент в «Сочи Парк»
Успейте подать заявку. Подробности и регистрация — тут.
Реклама: ООО «МАНТЕРА ТРЭВЕЛ», ИНН 2366024303
Erid: 2VfnxwsVp9N
