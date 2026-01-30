Дапкунайте и Роднянского исключили из Союза кинематографистов

Из Союза кинематографистов России исключили актрису Ингеборгу Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского*. Об этом говорится в материалах организации по итогам съезда в декабре 2025 года.

Также из состава Союза исключили продюсера Анастасию Павлович, режиссера Ульяну Шилкину, режиссера-документалиста Аркадия Когана, актеров Елену Кучеренко и Алексея Горбунова.

Дапкунайте покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Она продала квартиру на Никитском бульваре в Москве, но не выписалась из нее, новым собственникам пришлось обращаться в суд. Также актрисе в России принадлежит шикарный особняк на Новорижском шоссе

Роднянского* заочно арестовали в 2023 году за фейки о российских военных. Также ему на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-сайтов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России