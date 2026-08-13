Данные SRG показали, что в июле в ряде городов Подмосковья значительно выросли цены на вторичное жилье

В июле 2026 года в большинстве городов Московской области зафиксировано повышение цен на квартиры от собственников. Автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта проанализировала изменение средней стоимости квадратного метра во вторичке. Согласно подсчетам «РБК Недвижимость» , сильнее всего подорожало жилье в Жуковском — на 2,8%, до 181 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте — Реутов, где цены выросли на 2,5%, до 276,9 тысячи рублей за «квадрат». Третье место по росту цен занял Звенигород с увеличением стоимости на 2,4%, до 167 тысяч рублей за квадратный метр. Четвертое место у Домодедово, где средняя цена квадратного метра выросла на 2,1%, до 182,2 тысячи рублей.

Пятую строку рейтинга замыкают сразу два города — Долгопрудный и Можайск, где средняя цена «квадрата» увеличилась почти на 2%, до 260,3 тысячи и 127,5 тысячи рублей соответственно.

Минимальный рост цен (+0,1%) отмечен в Воскресенске, где средняя цена квадратного метра готового жилья составляет 102,4 тысячи рублей. В Коломне цены за месяц практически не изменились (-0,03%), достигнув 122,4 тысячи рублей за «квадрат».