Данные об образовании врачей предложили публиковать в открытом доступе

Актуальную информацию об образовании врачей следует публиковать в открытом доступе, чтобы пресечь попытки злоумышленников работать по поддельным дипломам. С такой инициативой выступила компания — учредитель портала «Про докторов», сообщил Telegram-канал Shot .

Предложение направили в Минздрав. По мнению авторов документа, инициатива поможет решить проблему с публикацией медорганизациями неактуальных данных об образовании и квалификации врачей.

Актуальные сведения размещаются в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, а также в Федеральном реестре медицинских работников. Авторы предложения рекомендовали дать больницам и другим медучреждениям полный доступ к этим реестрам. Такой шаг поможет избежать многочисленных подделываний дипломов о медобразовании, посчитали они.

Ранее Минздрав предложил выпускникам медицинских вузов и колледжей отрабатывать несколько лет в клиниках. Эту идею раскритиковал профессор и вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.