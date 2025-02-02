Данные о ходе Сталинградской битвы рассекретили

ФСБ рассекретила разведданные о ходе Сталинградской битвы к 2 февраля

Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило материалы с разведывательными данными о ходе Сталинградской битвы к 82-годовщине победы в ней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ФСБ отметили, что материалы проливают свет на передававшиеся военному руководству страны особо важные данные в дни битвы на Волге 1942–1943 годов.

В частности, данные передавал начальник сталинградского НКВД секретарю обкома Алексею Чуянову, командующим Сталинградским и Донским фронтами генерал-полковнику Андрею Еременко и генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому.

По информации ФСБ, разведчики собирали по всем районам Сталинградской области сведения о действиях немецких военных, позволяющие определить их слабые места.

Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, стала одной из крупнейших во Второй мировой войне по длительности, размаху и количеству участников.