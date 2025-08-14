Дайвер Мирзабеков рассказал, что с мертвым волнением можно столкнуться на любом пляже

Дайвер и инструктор по спасению на воде Камиль Мирзабеков разъяснил URA.RU , как образуется мертвое волнение на море.

«Например, представьте себе песчаный пляж с неровным дном. И когда волны бьют о берег, вода ведь тоже должна куда-то возвращаться. Тогда-то и она находит путь наименьшего сопротивления — обычно через впадины или углубления на дне», — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что в таких точках возникают сильные и стремительные потоки, которые могут утащить человека от берега, написал RT.

По мнению Мирзабекова, с этим явлением можно столкнуться на любом пляже, но чаще всего оно встречается на пологих песчаных пляжах с неровным рельефом дна.

«Особенно опасны места с подводными отмелями, песчаными косами, участками между волнорезами», — подытожил эксперт.