Дайджест о состоянии ГЧП в России в 2023 году подготовили для ПМЭФ

Состояние и динамику развития рынка ГЧП России проанализировали в ежеквартальном информационно-аналитическом дайджесте «Государственно-частное партнерство в России: итоги 2023 года и основные тренды». Материал приурочили к Петербургскому международному экономическому форуму, сообщили в Росконгрессе.

Важным в реализации проектов на принципах ГЧП является то, что в условиях ограниченного бюджета с привлечением частного капитала такие объекты создают раньше. Кроме того, они быстрее остальных предоставляют бюджетную и социальную отдачу.

Авторы дайджеста собрали полную информацию об основных трендах развития ГЧП, а также составили рейтинг регионов по уровню развития в партнерстве такого рода. Отдельные блоки справочника выделили для навигатора мер поддержки ГЧП, трендов нормотворчества и правоприменения.

Сегодня ГЧП остается ключевым механизмом взаимодействия между государством и бизнесом, отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

«Объем законтрактованных в 2023 году инвестиций в проекты ГЧП достиг рекордного значения и вплотную приблизился к отметке в один триллион рублей, что подтверждает востребованность этого механизма у инвесторов при реализации инфраструктурных проектов», — пояснил он.

Страна, по его словам, поставила перед собой ряд новых задач. Среди них — развитие механизмов ГЧП в космосе и промышленности.

В России по итогам прошлого года действует 3427 соглашений о реализации ГЧП-проектов на 4,8 триллиона рублей общих инвестиций. В среднем на один проект приходится 1,4 миллиарда рублей общих инвестиций. Большинство ГЧП-проектов реализуется в форме концессионных соглашений.