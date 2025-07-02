DailyMoscow: зарядка, подключенная к сети и оставленная под подушкой, может спровоцировать пожар

Многие из нас наверняка не раз оставляли зарядное устройство подключенным к электросети. Согласно данным МЧС, каждый пятый пожар в жилых домах происходит из-за неисправных или перегретых зарядных устройств. В России возгорания по этой причине возникают каждые 47 минут. За прошлый год зафиксировано более 12 тысяч пожаров, вызванных этой привычкой, написал DailyMoscow .

Основная проблема заключается не в зарядных устройствах, а в нашем пренебрежении правилами противопожарной безопасности. Мы часто оставляем без присмотра электроприборы, используем поврежденные устройства и перегружаем электросеть.

При перегреве начинается цепная реакция: пластик корпуса выделяет горючие газы при температуре 150–200 градусов, а искрение контактов создает температуру до 1000 градусов. Это приводит к тлению изоляции, открытому пламени и быстрому распространению огня по комнате.

Ошибка, которая может привести к возгоранию, — оставление зарядного устройства или телефона, подключенного к сети, под подушкой, что приводит к трехкратному увеличению температуры.

«Аэрозольные системы — надежные помощники при оперативной борьбе с пожаром. Они не требуют трудоемкого обслуживания, но всегда на страже. Особенно ценными окажутся там, где есть риски возгорания электроники — в квартирах, офисах, серверных. Даже один компактный модуль может предотвратить катастрофу», — сообщила генеральный директор производителя аэрозольных систем пожаротушения «НПО Соболевский завод» Ксения Детина.

Будьте бдительны и соблюдайте правила противопожарной безопасности, чтобы избежать возможных трагедий.