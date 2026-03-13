Daily Moscow объявил о запуске спецпроекта «Мы все дышим одним воздухом»

Daily Moscow совместно с компанией ТИОН запускает новый спецпроект «Мы все дышим одним воздухом». Программа направлена на изучение воздействия качества воздуха на здоровье и повседневную жизнь человека.

Исследования показывают, что люди проводят до 90% времени в помещениях, где качество воздуха может значительно влиять на сон, концентрацию, уровень энергии и общее самочувствие. Однако эта тема недостаточно освещается в СМИ и не часто обсуждается в повседневной жизни.

В рамках спецпроекта будут опубликованы материалы с участием врачей, ученых, архитекторов, инженеров и предпринимателей, которые занимаются вопросами качества окружающей среды и изучают ее влияние на человека.