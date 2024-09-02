Daily Mail: женщины-нарциссы чаще используют косметику

Экономия на румянах или туши может зависеть от личных предпочтений. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что техники нанесения макияжа могут раскрыть важные аспекты характера женщины, сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

В исследовании участвовали 1400 женщин, которые рассказали о своих косметических привычках. Результаты показали, что дамы чаще всего используют много косметики на первом свидании, а минимально — когда находятся дома или занимаясь спортом.

Согласно полученным данным, женщины, которые наносят много макияжа, имеют тенденцию к нарциссизму и общительности, а также демонстрируют большую сознательность по сравнению со среднестатистическими представительницами. Эти женщины часто хорошо организованы, внимательны к деталям и, как ожидается, заботятся о своем имидже и восприятии со стороны окружающих.

В то же время дамы, которые значительно реже используют косметику, могут обладать психопатическими чертами и менее высоким уровнем эмпатии.