Daily Mail: торговля мумиями чаще всего связана с частными коллекционерами и антикварами

Мумифицированные останки, являющиеся уникальными историческими артефактами, активно продаются в интернете. В то время как музеи бережно хранят такие экспонаты в специальных условиях, в сети мумии выставляют на продажу без каких-либо мер предосторожности. Исследование, опубликованное в Daily Mail , проанализировало 128 объявлений о продаже мумий и выявило серьезные проблемы.

Чаще всего такие артефакты предлагают частные коллекционеры, антиквары и даже некоторые музеи. Торговля мумиями вызывает не только этические, но и правовые вопросы, так как в большинстве стран существует законодательство, запрещающее продажу и вывоз культурных ценностей, пишет Infox.ru.

Покупатели, приобретающие мумии, могут не осознавать рисков, связанных с такими покупками. Артефакты могут быть подделками или незаконно вывезены из стран их происхождения. Кроме того, неправильное хранение и обращение с мумиями могут привести к их порче или утрате исторической ценности.

Наибольшим спросом пользуются отдельные конечности — кисти и стопы, а также мумифицированные головы. Среди предложений встречаются как полностью сохранившиеся экземпляры, так и фрагменты с остатками мягких тканей и волос.

Ученые предупреждают о двойной угрозе, которую представляют мумии при несоответствующем обращении. Это могут быть древние микробы, сохраняющие свою активность десятилетиями и веками, а также токсичные вещества, использовавшиеся при мумификации. Неправильное хранение мумий не только угрожает здоровью людей, но и затрудняет научное изучение древних культур.