Daily Mail: старшие дети в семье чаще сталкиваются с ожирением

Детей из одной семьи называют сиблинги. Существует стереотип, что старшие получают лучший старт, средние чувствуют себя обделенными, а младшие — бунтари. Этот миф разрушило исследование, которое проводилось в США, Новой Зеландии и Германии, пишет сайт «7Дней.ru» со ссылкой на Daily Mail.

Ученые выяснили, что младшие дети обычно самые стройные и здоровые в семье. Как правило, они живут дольше своих братьев и сестер. А вот старшие почти в три раза чаще сталкиваются с ожирением.

Причиной такого явления может быть то, что во время первой беременности организм матери перестраивается. Женщина имеет более узкие кровеносные сосуды, из-за чего ребенок в утробе получает меньше питательных веществ и начинает запасать больше жира. Во время следующих беременностей ситуация меняется, так как кровеносные сосуды становятся более гибкими и склонны растягиваться, увеличивая приток крови и питательных веществ к плоду.

Возможно, именно из-за особенностей сосудов первенцы чаще болеют сахарным диабетом второго типа и имеют проблемы с давлением. Это также может быть связано со стрессом, который испытывают старшие дети после появления младших братьев и сестер, ведь им приходится бороться за внимание родителей.