Весной многие владельцы дачных участков активно приступают к сельскохозяйственным работам, однако некоторые привычные дела могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» со ссылкой на канал «Дачный агроном» .

Первая ошибка — тотальная перекопка. Перекапывание огорода «на штык лопаты» ведет к разрушению структуры почвы и уничтожению полезных микроорганизмов. Вместо этого рекомендуется легкое рыхление плоскорезом или вилами, что позволит сохранить естественное плодородие и влагу.

Также бесполезной считается побелка старых деревьев. Если не удалось провести побелку в конце зимы, то весной это уже лишняя процедура. Побелка нужна для защиты коры от солнечных ожогов в феврале и марте, а в более поздние сроки она не приносит дереву практической пользы.