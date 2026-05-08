Сосновые иголки, шишки и хвойная подстилка — все это может быть полезно для огорода, сообщил канал «Дачные истории» .

Так, шишки перегнивают медленно, что делает их отличным материалом для мульчи. Хвойное покрытие не только придает участку аккуратный вид, но и помогает удерживать влагу в почве на долгое время.

Кроме того, аромат хвои и колючие иголки помогают отпугивать слизней, муравьев и других вредителей. Фитонциды, содержащиеся в хвое, также уменьшают вероятность появления грибковых заболеваний, добавил сайт vse42.ru.