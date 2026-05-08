«Дачные истории»: шишки и хвоя — отличный вариант для мульчи
Сосновые иголки, шишки и хвойная подстилка — все это может быть полезно для огорода, сообщил канал «Дачные истории».
Так, шишки перегнивают медленно, что делает их отличным материалом для мульчи. Хвойное покрытие не только придает участку аккуратный вид, но и помогает удерживать влагу в почве на долгое время.
Кроме того, аромат хвои и колючие иголки помогают отпугивать слизней, муравьев и других вредителей. Фитонциды, содержащиеся в хвое, также уменьшают вероятность появления грибковых заболеваний, добавил сайт vse42.ru.