Дачников призвали разбираться с дренажом осенью, пока грунт не промерз

Осень в Ленинградской области превращает дачные участки в болото из-за тяжелой глинистой почвы, которая почти не пропускает воду. Если оставить лужи до морозов, лед весной будет медленно таять, вымачивая корни растений, из-за чего фундамент просядет, а деревья начнут чахнуть. Ситуация усугубляется в низинах и при засоренных водоотводных канавах, пишет Neva.Today .

В первую очередь необходимо очистить ливневки от мусора и подсыпать просевший грунт, чтобы создать уклон от построек. Если вода стоит в одном месте, следует выкопать временную водоотводную канаву или использовать дренажный насос.

Разбираться с дренажом нужно осенью, пока грунт не промерз, так как замерзшая в земле влага оттаивает очень медленно.