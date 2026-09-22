Дачникам рассказали, как подготовить землю к зиме после сбора урожая картофеля

После сбора урожая картофеля важно правильно подготовить землю к зиме, чтобы обеспечить богатый урожай в следующем сезоне. Этот процесс включает несколько ключевых этапов, пишет Ura.ru .

Подготовка картофельного поля к следующему сезону начинается с очистки от растительных остатков. Ботву, мелкие клубни и другие отходы необходимо утилизировать — сжечь или отправить на компост, так как они являются источником болезней.

Затем землю нужно вспахать или тщательно разрыхлить для улучшения аэрации и водопроницаемости. Это предотвратит застой воды и образование корки. Важно полностью удалить сорняки вместе с корнями, чтобы они не конкурировали с будущими посадками за влагу и питательные вещества.

Для восстановления плодородия рекомендуется посеять сидераты (горчицу, рожь или овес) сразу после уборки урожая. Они обогатят почву веществами и улучшат ее структуру до наступления заморозков. Также стоит внести органические удобрения, такие как компост или перегной.

Чтобы избежать истощения земли и снижения урожайности, необходимо соблюдать севооборот. Повторно высаживать картофель на том же месте желательно только раз в три-четыре года.