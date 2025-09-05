Дачникам рассказали, что ключевым фактором успеха урожая картофеля является правильная подготовка семян

Флариса Валеева, женщина преклонного возраста, посвятившая всю свою жизнь садоводству и выращиванию овощей, делится секретами богатого урожая. Ее картофель отличается крупными размерами, порой достигая размеров двух взрослых ладоней. Она рассказала сайту inkazan.ru о методах ухода за картофелем, позволяющих добиться выдающихся результатов.

Процесс начинается с выбора посадочного материала. Обычно посадку начинают в первой половине мая, когда грунт достаточно нагрелся. Несмотря на разнообразие сортов, предпочтение отдается белой и красной картошке. Важно отметить, что ключевым фактором успеха являются правильная подготовка семян и постоянный уход.

За пару недель до высадки семенной материал достается из погреба и размещается в хорошо проветриваемом месте с рассеянным светом. Температура помещения должна быть комфортной, без избытка тепла и прямых солнечных лучей. Такой подход позволяет уничтожить паразитов, в частности нематоду, и подготовить клубни к росту.

Перед началом процесса посадки важно убедиться, что почва на глубине 10 сантиметров прогрелась хотя бы до плюс десяти градусов Цельсия. Проверяется это простым способом: если прикоснувшаяся к земле ладонь ощущает прохладу, значит условия неблагоприятны для роста растений. Посадка в неподготовленную почву приведет к замедленному развитию корней и задержке всхожести.