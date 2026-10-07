Дачникам посоветовали сеять горчицу для рыхления почвы осенью

Горчицу белую или вику рекомендуют сеять в октябре, чтобы подготовить почву к следующему сезону и избавиться от сорняков. Об этом Ura.ru сообщили эксперты в материале о подготовке участка.

Осенью, после уборки урожая, с грядок необходимо убрать ботву, особенно если она поражена болезнями, и обработать землю фунгицидами или инсектицидами. Для получения качественной золы ботву рекомендуется сжигать в железных бочках.

Осенний посев сидератов, таких как горчица, вика или озимая рожь, помогает восстановить почву. Семена следует заделывать в грунт за три-четыре недели до устойчивых заморозков: в средней полосе это конец августа — начало октября, на юге — до середины октября. Горчица обогащает почву гумусом и азотом, а рожь эффективно рыхлит землю. Перед посевом при сухой погоде грядки нужно увлажнить. Для улучшения результатов культуры можно подкормить жидкими удобрениями.