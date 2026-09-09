Дачникам посоветовали проверить дома до заморозков

Менеджер по обучению СТД «Петрович» Евгений Федоров посоветовал до первых заморозков осмотреть крышу, фасад, окна и системы защиты дома от влаги. Сентябрь подходит для мелкого наружного ремонта из-за сухой погоды и плюсовой температуры, сообщает газета «Известия» .

Федоров рекомендовал осмотреть фасад, фундамент и отмостку на наличие трещин, повреждений отделки и следов сырости. Особое внимание следует уделить кровле, прежде всего местам примыканий, а также очистить водостоки от листьев и мусора.

Окна и двери необходимо проверить на сквозняки. Уплотнители, утратившие эластичность, нужно заменить. Если холод проникает через откосы или стыки оконного блока со стеной, потребуется устранить другие дефекты конструкции.

Деревянные элементы на участке при необходимости следует обработать влагозащитным составом, а металлические конструкции с коррозией очистить и покрыть защитным средством. В подвале, погребе и подполье важно выявить причины протечек и плесени.

Перед зимним отъездом эксперт посоветовал убрать продукты, проверить замки и отключить неиспользуемые электроприборы. Охранные системы и оборудование, рассчитанное на постоянную работу, отключать не следует. При работах необходимо учитывать прогноз и требования производителя материалов к температуре и влажности.