Дачникам посоветовали поливать перцы вечером за 2–3 часа до заката или утром до 9:00

В августе перцам требуется особый уход при поливе, чтобы обеспечить богатый урожай. В это время они активно плодоносят и нуждаются во влаге, но ночные температуры снижаются, что замедляет рост зелени, сообщил URA.RU .

В умеренно теплую погоду перцы следует поливать примерно 1–2 раза в неделю. Если температура воздуха превышает 30 градусов, можно осуществлять полив ежедневно, но небольшими порциями. Для среднерослых сортов потребуется около 1,5–2 литров воды за раз, а для высокорослых — до 2,5 литров. Важно, чтобы почва промокнула на глубину 20–25 сантиметров.

Вода для полива должна быть теплой — около +22…+25 градусов. Лучше набирать воду в бочку и давать ей отстояться. Поливать культуру лучше рано утром (до 9:00), чтобы растение впитало влагу до жары. Вечерний полив допустим, но его нужно завершить за 2–3 часа до заката.

Полив следует осуществлять строго под корень, избегая попадания воды на листья и цветки. После полива обязательно проветривайте теплицу. К середине-концу августа частоту поливов необходимо сократить на 20–30%, учитывая физиологию растения.

В умеренную погоду перцы в открытом грунте следует поливать примерно раз в 3–4 дня. В жару и засуху — через день или даже ежедневно. После дождей нужно сделать паузу, дав верхнему слою почвы немного подсохнуть.

В норме на перцы должно уходить примерно 2–3 литра на куст, в критические дни — до 5 литров. Поливать лучше всего утром или вечером, когда нет прямого солнца. Не забывайте о мульчировании: слой мульчи поможет сохранить влагу, защитить корни от перегрева и снизить частоту поливов.