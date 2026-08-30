Дачникам посоветовали не использовать азотные удобрения для пионов перед заморозками

Пионы, несмотря на свою неприхотливость, нуждаются в особой заботе перед наступлением холодов. Чтобы помочь им пережить зиму, необходимо правильно подкормить и обрезать растения. Автор канала Дзен «ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА» советует не использовать азотные удобрения, так как они стимулируют рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до зимы и могут вымерзнуть. Об этом пишет сайт «7Дней» .

В осенний период подготовка пионов к зиме требует соблюдения строгих агротехнических правил, чтобы обеспечить пышное цветение в следующем сезоне. Вместо азотных удобрений, которые стимулируют рост зелени и снижают морозостойкость, необходимо использовать минеральные комплексы или моноудобрения с фосфором и калием. Эти элементы укрепляют иммунитет растений и стимулируют закладку новых почек.

Подкормку следует вносить по прикорневому кругу, отступив от стеблей, а не под самый корень. Для каждого куста потребуется внести примерно по 40 граммов суперфосфата и столько же сульфата калия.

Помимо подкормки, перед наступлением холодов необходимо провести обрезку:

— Травянистые пионы следует обрезать под корень, не оставляя пеньков, так как их надземная часть отмирает полностью.

— Древовидные пионы нужно обрезать не короче чем до 70–90 сантиметров, поскольку почки будущего сезона формируются только на прошлогодних побегах.

После обрезки травянистые сорта рекомендуется замульчировать торфом слоем в 8–10 сантиметров и дополнительно прикрыть лапником для защиты от грызунов. Древовидные пионы следует замульчировать у основания, аккуратно связать в пучки и обтянуть мешковиной или агроволокном, обязательно оставив небольшое отверстие для вентиляции, чтобы растения не начали гнить во время оттепелей.