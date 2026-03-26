Дачникам посоветовали использовать канцелярские резинки для богатого урожая клубники

Садоводы поделились способом, который помогает им получать богатый урожай клубники. Они используют обычные канцелярские резинки, чтобы ягоды не опускались на землю, не гнили и находились под солнечными лучами, а не в тени, сообщил сайт «7 Дней.Ru» .

Процедуру рекомендуется проводить сразу после того, как кусты отцвели и начали формироваться первые зеленые завязи. Не стоит ждать, пока ягоды станут тяжелыми и лягут на землю, так как это может травмировать стебель.

Для подвязывания лучше выбирать разноцветные резинки, чтобы их было легче заметить и снять в конце сезона. Нужно аккуратно обхватить ладонью листья и цветоносы одного куста, собрав их в пучок, а затем надеть резинку так, чтобы она удерживала всю зеленую массу и ягоды в вертикальном положении. После подвязки кусты следует поливать строго под корень, чтобы вода не попадала на плоды.

Эксперты отметили, что поднимание куста клубники способствует тому, что каждая ягода оказывается под прямыми лучами солнца. Это ускоряет созревание плодов в два раза, делает их слаще и ароматнее. Кроме того, клубника остается чистой, поскольку не соприкасается с почвой.

Находясь высоко над землей, ягоды становятся труднодоступными для слизней и других насекомых. Вентиляция тоже улучшается: между кустами свободно гуляет воздух, и даже в дождливое лето риск появления плесени сводится к минимуму.