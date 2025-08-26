Дачникам порекомендовали использовать горчицу как сидерат для улучшения почвы

Горчица — отличный выбор для тех, кто хочет обогатить почву. Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова рассказала URA.RU о преимуществах использования горчицы как сидерата.

Горчица ускоряет восстановление почвы, делая ее более плодородной. Она обогащает землю органикой и минералами, улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков.

Садовод рекомендует сеять горчицу на глубину около 1–2 см, примерно 10–15 граммов семян на квадратный метр. Если посев происходит поздно, можно использовать дуги и нетканый материал для ускорения прорастания.

Для быстрого роста листовой массы можно применять подкормку, например, настой травы или навоза. Важно следить за состоянием горчицы и заделывать ее в почву до цветения.

Горчицу можно сеять после большинства культур, кроме крестоцветных. После заделки горчицы в почву можно сажать овощи через три-четыре недели.

Семена горчицы сохраняют всхожесть два-три года при правильном хранении. Это позволяет планировать посев на следующий сезон заранее, передает RT.