Дачникам порекомендовали белить деревья в сухую погоду в конце сентября или октябре

С наступлением осени дачники активно готовятся к зимовке растений. Ученая Пермского Политеха Мария Комбарова поделилась с Ura.ru советами, как избежать распространенных ошибок при подготовке сада к холодам.

По словам эксперта, опавшую листву не следует сжигать. Ее можно закопать в грядки или отправить в компост, а также сложить во влажные строительные мешки до весны. К концу мая растительная масса превратится в перегной, который послужит отличным удобрением.

Комбарова рекомендует белить деревья в сухую погоду в конце сентября или октябре. Это защитит кору от солнечных ожогов и повреждений из-за перепадов температур. Для лучшего сцепления состава с поверхностью в него добавляют молочные продукты, мыло, глину или льняное масло.

Также специалист советует обработать стволы после листопада смесью железного купороса, мочевины и лимонной кислоты. Биологические препараты осенью малоэффективны из-за холодов, поэтому их используют только при сохранении тепла. Защитить сад от грызунов поможет сетка или ветошь, пропитанная березовым дегтем.

Обрезку кустарников проводят после полного опадения листьев, но до морозов, при температуре около +5 градусов. Укрывать теплолюбивые многолетники стоит в конце октября или начале ноября, когда верхний слой почвы немного промерзнет. Для этого используют лапник или спанбонд, обязательно оставляя отверстия для вентиляции.