Дачникам объяснили, как защитить дом от огня, замерзания воды и воров зимой

Оставленный на зиму загородный дом нужно подготовить к морозам и защитить от ключевых рисков — пожаров, протечек и краж. О действенных мерах эксперты рассказали в интервью РБК Недвижимость .

Чтобы избежать пожара, специалисты советуют обесточить здание через электрощит: это исключит короткое замыкание при повреждении проводки грызунами, объяснила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Также необходимо обрезать ветки деревьев возле проводов ЛЭП, перекрыть газ и отсоединить баллоны, отметило URA.RU.

Глава клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукин рекомендовал обязательно слить воду из труб и водонагревателя, чтобы избежать их разрыва на морозе. Для защиты от краж эксперты советуют вывезти ценные вещи, подключить охранную сигнализацию или застраховать дачу.