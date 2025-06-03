Дачникам напомнили о штрафах за сорняки и запрещенные растения на участках

С 2025 года законодательство Российской Федерации ввело строгие меры контроля и наказания для собственников загородных домов и дач. Нарушения, касающиеся регистрации построек, состояния земельных участков, соблюдения противопожарных мер и поддержания чистоты территории, теперь караются денежными взысканиями и иными санкциями. О том, какие нарушения грозят штрафами, написал «ФедералПресс» .

Теперь каждое строение с фундаментом обязано быть зарегистрировано в установленном порядке. Собственник обязан поставить объект недвижимости на кадастровый учет. Штраф за эксплуатацию незарегистрированных объектов составит 20% от начисленной налоговой суммы за предыдущие годы пользования объектом плюс обязательная регистрация строения.

Собственник дачи обязан освоить земельный надел в течение трех лет с момента приобретения. Отсутствие активности по использованию земли может квалифицироваться как неиспользование участка по назначению. За подобное нарушение предусматривается административный штраф размером от 1 до 1,5% кадастровой стоимости имущества, минимальный размер штрафа установлен на уровне 20 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется правилам пожарной безопасности на даче. Владельцы должны обеспечить правильное расположение источников открытого огня. Штраф за несоблюдение этих правил составляет до пяти тысяч рублей.

Недопустима зарослость участка сорняками, такими как борщевик, мятлик полевой или одуванчики. Административные штрафы варьируются от 300 до 500 рублей. Культивация наркосодержащих растений (мак, конопля и другие) наказывается административным взысканием или уголовной ответственностью.