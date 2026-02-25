Дачникам напомнили о крупных штрафах за борщевик на участке с 1 марта

С 1 марта 2026 года в силу вступят изменения в Земельном кодексе Российской Федерации, которые обяжут всех собственников дачных и садовых участков бороться с инвазивными видами растений, такими как борщевик Сосновского и американский клен. Эти растения представляют опасность не только для экосистемы, но и для человека, так как могут вызывать ожоги на коже, сообщил URA.RU .

За несоблюдение новых правил владельцам участков грозят штрафы. Для физических лиц сумма штрафа составит от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 700 тысяч рублей. При дальнейшем игнорировании требований дело может дойти до суда и изъятия участка.

Кроме того, усиливается контроль за неиспользованием земли. Если участок не будет освоен в течение трех лет с момента регистрации права собственности или заключения договора аренды, это будет считаться нарушением. Штраф за неиспользование рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земли.

Также введены ограничения на целевое использование участков. Землю, оформленную под садоводство или индивидуальное жилищное строительство, теперь можно использовать только для этих целей. Открытие магазинов, складов и других коммерческих объектов на таких участках запрещено.

Владельцам участков рекомендуется заранее проверить, соответствуют ли фактические границы данным в Едином государственном реестре недвижимости, и привести свои территории в порядок, чтобы избежать проблем в будущем.