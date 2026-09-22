Дачникам напомнили, что подготовка яблонь к зиме начинается с тщательного осмотра деревьев

С наступлением осени дачники начинают подготовку яблонь к зимовке. Это помогает деревьям пережить холода и сохранить урожайность. Ura.ru рассказал, какие шаги необходимо предпринять.

Подготовка яблонь к зиме начинается с тщательного осмотра. Необходимо проверить кору на наличие трещин и отслоений, оценить состояние кроны и выявить сухие или поврежденные ветки. Обнаруженные проблемы следует устранить до наступления холодов: пораженные участки коры обрабатывают специальными средствами, а больные ветви обрезают.

Обрезка улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск болезней. Удаляют не только сухие и сломанные части, но и ветки, растущие внутрь кроны. Процедуру проводят в сухую погоду, а свежие срезы обязательно замазывают защитными составами.

Для укрепления иммунитета деревья подкармливают минеральными удобрениями с калием и фосфором, а также органикой (компостом или перегноем). Важно строго соблюдать рекомендованную дозировку. Для защиты от вредителей убирают опавшие листья и плоды, приствольный круг мульчируют для утепления корней.

В регионах с суровыми зимами стволы укрывают материалами вроде соломы или лапника. При этом важно избегать избыточной влажности и обеспечивать дереву доступ воздуха.