Дачникам напомнили, что для завязывания плодов баклажаны нужно удобрять фосфором и калием

Баклажаны — одни из самых требовательных растений на дачном участке. Чтобы получить крупные и сочные плоды, важно правильно ухаживать за ними в начале лета. В этот период баклажаны активно наращивают зеленую массу и формируют будущие плоды, поэтому ошибки могут привести к потере урожая, сообщил сайт «7Дней.ru» .

Баклажаны любят влагу, но их корневая система быстро загнивает при застое воды. В июне частоту полива регулируют в зависимости от погоды и места выращивания. В открытом грунте при умеренной температуре достаточно поливать кусты раз в 5–7 дней, а в жару — два раза в неделю. В теплице, где испарение происходит быстрее, поливают каждые 2–4 дня.

Важно поливать баклажаны под корень теплой водой. Процедуру лучше проводить ранним утром или на закате, чтобы избежать солнечных ожогов и гниения.

В начале лета баклажанам нужен азот для роста, а во второй половине месяца — фосфор и калий для завязывания плодов. Любые удобрения вносят по влажной земле через 3–5 дней после полива.

Для подкормки используют раствор мочевины (15 граммов на ведро воды) или настой коровяка (1:10). Как только баклажаны зацветают, азот исключают, чтобы кусты не «зажировали». В приоритете — фосфор и калий. Из минеральных составов подойдет смесь из 20 граммов суперфосфата и 15 граммов сульфата калия на 10 литров воды.

Чтобы баклажанный куст не превратился в непроходимые джунгли, его нужно формировать. Высокорослые гибриды привязывают к опорам, а у низкорослых сортов удаляют все пасынки ниже первой развилки главного стебля. Когда кустик дорастет до 30–35 сантиметров, прищипывают его верхушку, чтобы остановить рост вверх и стимулировать развитие боковых веток.