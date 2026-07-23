Cтроительство новой школы стартовало в селе Усть-Уйское Курганской области

В селе Усть-Уйское Курганской области началось возведение новой модульной школы. Учебное заведение будет рассчитано на 150 учеников, оно заменит старое здание, которому почти полвека. Об этом сайту URA.RU сообщили в администрации Целинного округа.

По информации местных властей, на строительство из регионального бюджета выделят более 300 миллионов рублей. На портале госзакупок указано, что объект рассчитан на 100 учащихся.

Изначально на поиск подрядчика выделялось 203,7 миллиона рублей, но курганская фирма «Гриокс» предложила более низкую стоимость контракта — 152,6 миллиона рублей. Завершить работы по установке модульного здания планируют к 1 апреля 2027 года.