Чулки для младенцев назвали отдушиной педофилов

В сети развернулся жаркий скандал из-за детских чулок в сеточку. Одни мамы считают их милыми, другие требуют убрать из продажи. Они утверждают, что это извращение и может привлечь педофилов. Уполномоченный по правам ребенка Татарстана, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец в беседе с 360.ru назвала моду на подобный предмет гардероба нездоровой.

«Конечно же, это явно что-то патологическое и нездоровое. Совершенно ненормальная мода, которая, наверное, является просто отдушиной для педофилов. И те родители, которые нахваливают эти чулочки, скорее всего, как следует не подумали, потому что, во-первых, одежда для младенцев должна быть функциональной», — отметила она.

Вряд ли стоит следовать модным тенденциям в одежде, если она не выполняет никакой функции. По ее мнению, даже если вещь предназначена для украшения ребенка, чулки с нарочито крупной сеткой — явно не лучший выбор.

«Вообще чулочки носили дети в незапамятные времена, когда не было других способов сохранить тепло, и это было точно не предметом для фотосессий. Функция была служебная у этого предмета гардероба, здесь же это явно патологическое какое-то увлечение, и, конечно же, вряд ли адекватный, психически здоровый человек поддержит эту моду, это начинание», — подчеркнула она.

У родителей маленьких детей много забот и расходов. Омбудсмен уверена: важно, чтобы эти траты приносили пользу ребенку, а не просто радовали глаз или привлекали нежелательное внимание.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский обратился к общественности с призывом защитить детей от деструктивного контента, количество которого растет с каждым днем. По его мнению, важно защитить детей и подростков от экстремизма, национализма и негативного отношения к государству и власти, оградить их от влияния денег и моды на бездетность.