ЧУ ДО «Онлайн-Школа Подготовки к Экзаменам «Умная Школа» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о направлении ему в мессенджере сообщений с рекламой образовательных услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ЧУ ДО «Онлайн-Школа Подготовки к Экзаменам «Умная Школа» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.