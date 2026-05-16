Конкурс красоты — это не только для молодых и незамужних девушек. Такие мероприятия — испытание на выдержку, характер и дисциплину. Об этом сообщила член жюри конкурса красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Людмила Секрий в беседе с ИА НСН .

По ее словам, именно женщины с жизненным опытом за плечами способны вести за собой других.

«Конкурс красоты — это выдержка, характер и дисциплина. Кто, если не мама, может вести за собой?» — отметила эксперт.

Она объяснила, что подобные мероприятия помогают женщинам, которые погрязли в рутине и перестали видеть себя за кастрюлями на кухне, вновь обрести уверенность.