Член жюри Ракитина назвала внутреннюю энергию важным параметром отбора победительниц конкурса красоты

Член жюри «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Ирина Ракитина в беседе с ИА НСН отметила, что внутренняя энергия играет ключевую роль при выборе победительниц конкурса красоты.

Специалист отметила важность наличия искры и энергии у участниц.

«Когда она идет по сцене, а от нее шлейф внутренней красоты. Внутреннюю красоту всегда видно снаружи», — отметила эксперт.

По ее словам, большое значение имеют воспитание, умение поддерживать друг друга, доброжелательное отношение между участницами. Ракитина также указала на низкую значимость внешней красоты.