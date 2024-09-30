Член СПЧ Меркачева поддержала инициативу сокращения срока заключения за прочитанные книги

Недостаток образования часто подталкивает людей к совершению преступлений, поскольку те, кто не знаком с классической литературой, не могут полностью осознать влияние своих поступков на общество. Об этом НСН сообщила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил создать список книг, чтение которых позволит заключенным выйти на свободу раньше срока, и направил это предложение в Минюст РФ. Он считает, что чтение литературы поможет обогатить личность и улучшить адаптацию в социуме.

Меркачева поддержала данную инициативу, подчеркивая, что большая часть преступников нарушают закон из-за нехватки образования. В одной из колоний, которую она посетила, основная масса заключенных — молодые люди от 18 до 30 лет, из которых треть не завершила даже девятилетнее обучение.

На территории колонии есть большая школа, куда они ежедневно отправляются, чтобы получить недостающие знания. Это подчеркивает, что преступления часто совершают люди без необходимой образовательной подготовки. Если бы они читали книги, которые действительно способствуют изменениям в сознании, они вряд ли бы возвращались в колонию.