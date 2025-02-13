Член СПЧ Меркачева не поддержала инициативу МВД о контроле пациентов психиатров

Передача информации о пациентах с психическими заболеваниями в МВД может привести к сокращению обращений за психиатрической помощью, что может усугубить проблему. Такие опасения высказала член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в разговоре с Национальной Службой Новостей.

По мнению эксперта, такая практика может остановить людей от обращения к врачам, что увеличит преступность. Инициатива уже вызвала негативную реакцию среди врачей, которые опасаются снижения числа пациентов.

Дополнительный контроль со стороны МВД только усилит нежелание людей обращаться за медицинской помощью, заключила Меркачева.

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