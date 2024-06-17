Член СПЧ Кабанов призвал проверять участников программы по переселению соотечественников на знание русского языка

Около половины людей, которые принимают участие в программе по добровольному переселению соотечественников, не знают русского языка, и ситуацию нужно менять. Таким мнением поделился с «Ридусом» член Совета по правам человека при Президенте России Кирилл Кабанов.

По его словам, тенденция наблюдается уже насколько лет. Поэтому нужно пересмотреть, что именно, с точки зрения программы, вкладывают в понятие соотечественника.

«Те, кто переезжают, это люди, которые должны являться носителями наших традиций, языка, культуры. Они могут представлять собой что угодно, но язык является для них основным так же, как традиции наших прямых народов РФ», — отметил эксперт.

Кабанов высказал мнение, что следует тщательно проверять, насколько законно лица, претендующие на статус «соотечественников» и подающие документы для воссоединения с семьей, получили российское гражданство, включая анализ их результатов на экзамене по русскому языку.