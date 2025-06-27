Член СПЧ Брод призвал подключить лингвистов для разработки закона об именах в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая поделилась с газетой «Взгляд» информацией о разрабатываемом законопроекте, который будет регулировать допустимые имена в России. Инициативу законодателей оценил и член Совета по правам человека Михаил Брод.

По словам депутата, процесс создания закона осложняется отсутствием подходящих словарей и сложностями с определением гендерной принадлежности некоторых имен.

Член Совета по правам человека Михаил Брод прокомментировал инициативу законодателей: «Кто-то считает, что недопустимы чрезмерно экзотичные имена, другие говорят о недопустимости ограничения прав родителей в выборе имен. Но в действительности сейчас в нашем законодательстве уже есть некоторые ограничения по тому, какое имя давать ребенку».

Он напомнил, что в соответствии со статьей 58 Семейного кодекса Российской Федерации, запрещено давать детям имена, содержащие цифры, бранные слова, буквенно-цифровые обозначения, числительные, указания на ранги, должности или титулы, символы и другие не являющиеся буквами знаки, за исключением дефиса.

Член СПЧ акцентирует внимание на необходимости участия лингвистов, педагогов и правоведов в дискуссии об именах и призывает изучить международный опыт.

Ранее московское управление ЗАГС опубликовало список самых необычных имен, которые были даны новорожденным в столице. Среди них — Радость, Изумруд, Эльбрус, Космос и Феникс.