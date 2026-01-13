Член Союза журналистов Клещев сообщил, что блогеров в объединение не принимают

Председатель нижегородского отделения Союза журналистов России Андрей Клещев дал интервью сайту « Время Н ». В беседе он рассказал, что блогеров в организацию не принимают.

По словам эксперта, такие кандидатуры не рассматриваются, так как организация не видит в них полноценных журналистов.

«Чаще всего это безответственные люди, которые берут готовую информацию, как-то ее переупаковывают, с ней креативно поработают, но при этом саму информацию не создают», — пояснил Клещев.

Он добавил, что именно способность формировать собственную новость отличает журналистов от блогеров. Как отметил Клещев, основная задача последних — получить как можно больше преференций.