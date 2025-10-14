Член Союза дачников Чаплин посоветовал слить воду из наружных систем на даче перед зимой

Первый снег — серьезное испытание для владельцев дачных участков. Неправильная подготовка может привести к затоплению дома, повреждению труб и даже пожарам. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал Life.ru , как избежать таких неприятностей.

Специалист рекомендовал полностью слить воду из всех наружных систем. Речь идет о поливочных шлангах, уличных кранах и устройствах автоматического полива.

«Невыполнение этого простого правила приводит к разрыву труб и кранов, а ремонт весной обойдется значительно дороже», — пояснил эксперт.

Депутат также обратил внимание на важность пожарной безопасности. Он призвал не оставлять на участке горюче-смазочные материалы.