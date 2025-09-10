Член РАН Ровинская отметила снижение интереса к художественной литературе среди молодежи

Член Орфографической комиссии РАН, организатор образовательных проектов Мария Ровинская поделилась наблюдениями о том, что молодежь стала меньше интересоваться художественной литературой. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам специалиста, современная молодежь предпочитает читать научную и познавательную литературу (нон-фикшн), пренебрегая художественной классикой.

«А это другой тип текста: там другие слова, и вообще лексикон меньше в целом в таких произведениях», — пояснила эксперт.

Ровинская считает, что из-за увлечения такими произведениями у молодого поколения формируется ограниченный словарный запас, добавил RT.