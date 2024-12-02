Член профсоюза таксистов Грэк назвал бесполезным предложение оснастить все авто видеорегистраторами

Если обязать все такси иметь в машине видеорегистратор, который будет снимать происходящее в салоне, это никак не отразится на безопасности водителей или пассажиров. Об этом НСН заявил заявил координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистовЕвгений Грэк.
По его словам, инициатива, ранее озвученная депутатами, не предполагает, чтобы данные с видеорегистратора загружались в какое-то облачное хранилище, потому что это потребует дополнительного финансирования.
Таким образом, преступнику ничего не будет стоить просто вырвать устройство с лобового стекла и устранить улику. Таким образом, предложение не несет никакого практического смысла, подчеркнул Грэк.
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