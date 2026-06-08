Член ОП Машаров прояснил алгоритм действий работника при недомогании из-за жары

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров дал рекомендации на случай, если работник почувствует недомогание из-за жары. Об этом написал RT .

Он пояснил, что в таких ситуациях необходимо незамедлительно сообщить о своем состоянии руководству и вызвать скорую помощь, ссылаясь на статью 214 Трудового кодекса России.

Машаров напомнил о положениях СанПиН 1.2.3685-21, которые предусматривают сокращение рабочего дня при повышении температуры воздуха в кабинете. Так, при температуре +28,5 градусов рабочий день сокращается на час, при +29 градусах — на два часа, а при +30,5 градусах — на четыре часа.

Он также отметил, что в соответствии со статьей 379 ТК РФ работник вправе отказаться от выполнения своих обязанностей, если они представляют угрозу его жизни или здоровью.