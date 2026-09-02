Член ОП Машаров назвал незаконной установку шлагбаума в СНТ без собрания собственников

Установка шлагбаума или ворот в садовом некоммерческом товариществе требует решения общего собрания собственников. При его отсутствии конструкцию можно оспорить в суде, сообщает RT .

Член Общественной палаты России Евгений Машаров напомнил, что порядок работы СНТ регулирует федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества». Собрание членов товарищества решает вопросы о создании или покупке общего имущества, к которому относятся въездные ворота и шлагбаумы.

Если собрание не принимало такого решения, установка конструкции незаконна. В этом случае любой собственник может сослаться на статью 304 Гражданского кодекса России и потребовать ее сноса через суд.

Машаров отметил, что правление СНТ не вправе ограничивать въезд собственникам, которые не платят взносы или не состоят в товариществе. Если же собрание одобрило установку, решение обязательно для всех членов СНТ. В том числе для владельцев участков без автомобиля: они должны внести свою долю целевого взноса на монтаж и обслуживание конструкции.